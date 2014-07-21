国际油市：超低含硫量柴油现货价差跌至一周低位，因供应过剩

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 超低含硫量柴油(ULSD)现货价差周一跌至一周低位，因供应过剩令市场承压。
10ppm柴油现货价差为每桶1.30美元，较上交易日的1.36美元缩窄。
中国海关总署的数据显示，中国6月柴油出口增至476,406吨，高于5月的322,742吨。
“未来出口量可能会更高，”另一位交易商表示。“因此如果中国出口增加，由于需求并未增加，供应压力将会更大。”
澳洲是该地区最大的ULSD市场。一连串炼厂关闭和计划关闭最终将导致澳洲2015年前的产能降至每日44.85万桶，使得该国仍仰赖进口来满足需求。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易，没有航煤交易。
BP从Sietco可买入15万桶10 ppm的柴油，8月5-9日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)