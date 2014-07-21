国际油市：超低含硫量柴油现货价差跌至一周低位，因供应过剩

路透香港7月21日 - 超低含硫量柴油(ULSD)现货价差周一跌至一周低位，因供应过剩令市场承压。

10ppm柴油现货价差为每桶1.30美元，较上交易日的1.36美元缩窄。

中国海关总署的数据显示，中国6月柴油出口增至476,406吨，高于5月的322,742吨。

“未来出口量可能会更高，”另一位交易商表示。“因此如果中国出口增加，由于需求并未增加，供应压力将会更大。”

澳洲是该地区最大的ULSD市场。一连串炼厂关闭和计划关闭最终将导致澳洲2015年前的产能降至每日44.85万桶，使得该国仍仰赖进口来满足需求。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易，没有航煤交易。

BP从Sietco可买入15万桶10 ppm的柴油，8月5-9日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻