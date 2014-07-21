国际油市：亚洲石脑油裂解价差因供应吃紧而小涨，较一个月前上扬30%

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小涨至每吨165.78美元，较一个月前上涨约30%；因即期供应吃紧，抵销现货需求因日本休市而暂告减少的效应。
交易商表示，欧洲到亚洲长程运费上扬，或亦为支撑盘势的原因之一。
官方数据显示，中国6月进口近15.4万吨石脑油，为1月以来单月最高进口量。但这仍低于日本及韩国每月进口逾100万吨的规模。
亚洲汽油裂解价差跌5%，至近一个月低位每桶10.07美元；在亚洲部份炼厂已结束岁休的情况下，供应料将增加。
台湾台塑石化麦寮重油裂解(RFCC)装置约两周前复工，8月产能利用率将较上月增加4个百分点至96.3%。
官方数据显示，中国6月汽油出口约为42.1万吨，为2014年3月以来单月最高出口量。其中近18万吨为外销至印尼。
SK Energy从托克(Trafigura)买入一批95号汽油，8月5-9日装运，每桶119.30美元。
联合石化出售一批92号汽油予中国石油，8月5-9日装运，较新加坡92号汽油离岸价格(FOB)每桶溢价2.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)