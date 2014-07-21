国际油市：亚洲石脑油裂解价差因供应吃紧而小涨，较一个月前上扬30%

路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小涨至每吨165.78美元，较一个月前上涨约30%；因即期供应吃紧，抵销现货需求因日本休市而暂告减少的效应。

交易商表示，欧洲到亚洲长程运费上扬，或亦为支撑盘势的原因之一。

官方数据显示，中国6月进口近15.4万吨石脑油，为1月以来单月最高进口量。但这仍低于日本及韩国每月进口逾100万吨的规模。

亚洲汽油裂解价差跌5%，至近一个月低位每桶10.07美元；在亚洲部份炼厂已结束岁休的情况下，供应料将增加。

台湾台塑石化麦寮重油裂解(RFCC)装置约两周前复工，8月产能利用率将较上月增加4个百分点至96.3%。

官方数据显示，中国6月汽油出口约为42.1万吨，为2014年3月以来单月最高出口量。其中近18万吨为外销至印尼。

SK Energy从托克(Trafigura)买入一批95号汽油，8月5-9日装运，每桶119.30美元。

联合石化出售一批92号汽油予中国石油，8月5-9日装运，较新加坡92号汽油离岸价格(FOB)每桶溢价2.20美元。(完)

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