美股业绩：孩之宝第二季营收扩张，动作片玩具全球销售热络

路透7月21日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro Inc) 公布季度营收成长8.2%，受助于“变形金刚”电影及Marvel漫画角色等男童玩具需求强劲。

该公司国际营收增长17%，亦是带动该公司6月29日止第二季营收上扬的原因。

孩之宝男童玩具销售成长32%，女童玩具如彩虹小马(My Little Pony)以及小小宠物园(Littlest Pet Shop)的营收则是成长10%。

公司当季营收从上年同期的7.6634亿美元成长至8.293亿美元。