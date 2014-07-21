美股业绩：孩之宝第二季营收扩张，动作片玩具全球销售热络

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透7月21日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro Inc) 公布季度营收成长8.2%，受助于“变形金刚”电影及Marvel漫画角色等男童玩具需求强劲。
该公司国际营收增长17%，亦是带动该公司6月29日止第二季营收上扬的原因。
孩之宝男童玩具销售成长32%，女童玩具如彩虹小马(My Little Pony)以及小小宠物园(Littlest Pet Shop)的营收则是成长10%。
公司当季营收从上年同期的7.6634亿美元成长至8.293亿美元。
净利则降至3,347万美元，或每股0.26美元，上年同期分别为3,648万美元或0.28美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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