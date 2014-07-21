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市场报道 | 2014年 7月 21日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘下滑，受乌克兰及加沙情势疑虑影响

路透纽约7月21日 - 美国股市周一开盘下滑；在重大经济数据不多的情况下，乌克兰及加沙(加萨)地带情势发展看来将主导盘势交投。

道琼工业指数 下跌61.84点，或0.36%，至17,038.34点；标准普尔500指数 跌5.84点，或0.30%，至1,972.38点；Nasdaq指数 跌12.64点，或0.29%，至4,419.51。(完)
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