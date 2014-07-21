USDA报告：7月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：美国总统特朗普称会考虑上调联邦汽油税来为基建发展项目注资－彭博新闻
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路透7月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/17/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/18/2013
初值 修正值 前值
小麦 515,283 387,400 377,520 659,508
燕麦 0 0 0 22
大麦 3,693 421 421 993
玉米 939,791 946,313 926,329 262,971
高粱 114,122 264,103 204,680 27,678
大豆 96,915 118,193 115,280 106,476
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 3,234,684 4,409,864
燕麦 100 575
大麦 8,756 4,919
玉米 41,010,793 15,661,245
高粱 4,012,896 1,527,781
大豆 42,909,855 35,296,744
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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