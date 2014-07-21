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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 23:01 BJT

USDA报告：7月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/17/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/18/2013

初值 修正值 前值

小麦 515,283 387,400 377,520 659,508

燕麦 0 0 0 22

大麦 3,693 421 421 993

玉米 939,791 946,313 926,329 262,971

高粱 114,122 264,103 204,680 27,678

大豆 96,915 118,193 115,280 106,476

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 3,234,684 4,409,864

燕麦 100 575

大麦 　 8,756 4,919

玉米 41,010,793 15,661,245

高粱 4,012,896 1,527,781

大豆 42,909,855 35,296,744

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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