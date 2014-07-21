表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025%，投标倍数为4.65

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿7月21日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.005 投资 0.025 价格 99.993681 高值得标比率 58.41% 投标倍数 4.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,589,200 总投标 120,968,689,200 竞争性投标得标 25,518,452,500 非竞争性投标得标 464,136,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/24 到期日 2014/10/23 CUSIP码 912796EA3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。