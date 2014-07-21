表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.66

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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路透华盛顿7月21日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.035 投资 0.056 价格 99.972194 高值得标比率 87.89% 投标倍数 4.66 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,503,600 总投标 111,794,605,100 竞争性投标得标 23,171,148,500 非竞争性投标得标 453,355,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/24 到期日 2015/01/22 CUSIP码 912796EQ8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。