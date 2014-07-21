欧洲汇市：英镑投资者开始消化苏格兰可能举行独立投票的风险

路透伦敦7月21日 - 汇市投资者周一对苏格兰9月投票决定是否脱离英国独立对英镑可能构成的风险显示出一丝忧虑。投资人迄今看来可能对此事过于自信了。

多数货币经理预期苏格兰独立至多带来些微风险，民调仍然显示，超过50%的受访的苏格兰人希望苏格兰仍是英国的一部份，远远超过支持苏格兰独立的三分之一的受访者。

英镑兑美元在过去六个月大涨了3.5%，至略低于1.72美元水准，为近六年最高，因投资人把焦点放在英国经济复苏强劲可能带动英国升息的前景。

但情势看来发生了变化，周一一些投资者开始买入期权，对冲苏格兰独立投票的风险。分析师说，这趋势可能在未来几周加强。

可反映9月18日独立投票和结果的英镑兑美元两个月隐含波动率 上升至约5.2%，周五时是在5%以下，一周前为4.6%。

分析师表示，苏格兰独立可能产生的不确定性包括独立后将使用何种货币、欧盟成员问题、北海石油储备是否共享以及苏格兰的基金产业是否会南移。

过去几周多家银行发布报告强调如果苏格兰投票赞成独立，那么英镑将长时间疲弱。

交易商也在关注周三英国央行发布上次货币政策会议记录，寻找升息时机的线索。市场目前消化有些许可能在11月升息。

英镑兑美元 跌0.2%，报1.7060美元，上周曾触及近六年高位1.7192美元。英镑兑欧元 下滑，欧元升0.1%，报0.7928英镑。(完)

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