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债券 | 2014年 7月 22日 星期二 00:19 BJT

南非汇市：兰特兑美元微幅上涨，交投清淡

路透约翰内斯堡7月21日 - 南非兰特兑美元周一大致持平，交投清淡，因今日没有推动市场的经济数据和消息公布。

1541 GMT，兰特兑美元 较周五尾盘升0.2%，报10.6210兰特。

交易商预期，本周稍后市场交投增加，因将有重要的数据公布，消费者物价指数将在周三公布。(完)
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