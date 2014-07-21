英国债市：超长期英债小跌，之前政府改革养老金计划

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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路透伦敦7月21日 - 超长期英债价格周一小跌，之前英国政府公布改革养老金计划，令可以提早领取养老金的英国人将较改革前更多，这一改革可能降低长债需求。
在开市后不久，30年期长期英债收益率 上涨超过2个基点，报3.339%，但之后缩减跌幅，因投资者消化了消息，在1530 GMT，该英债合约持平。
“养老金谘询对短期英债带来很小很小的负面影响。中长期而言，我认为政府这次改革不会对固定收益造成实质上的损害，”加拿大皇家商业银行分析师和英债专家Sam Hill说。
英债在日内稍后得到支撑，因美国长债表现强劲，以及对乌克兰和加沙情势的忧虑持续。
10年期英债收益率 微幅下跌至略低于2.57%，和可比德债收益率差 尾盘变动不大，报142个基点，尽管稍早英债表现落后于德债。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
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