英国债市：超长期英债小跌，之前政府改革养老金计划

路透伦敦7月21日 - 超长期英债价格周一小跌，之前英国政府公布改革养老金计划，令可以提早领取养老金的英国人将较改革前更多，这一改革可能降低长债需求。

在开市后不久，30年期长期英债收益率 上涨超过2个基点，报3.339%，但之后缩减跌幅，因投资者消化了消息，在1530 GMT，该英债合约持平。

“养老金谘询对短期英债带来很小很小的负面影响。中长期而言，我认为政府这次改革不会对固定收益造成实质上的损害，”加拿大皇家商业银行分析师和英债专家Sam Hill说。

英债在日内稍后得到支撑，因美国长债表现强劲，以及对乌克兰和加沙情势的忧虑持续。

10年期英债收益率 微幅下跌至略低于2.57%，和可比德债收益率差 尾盘变动不大，报142个基点，尽管稍早英债表现落后于德债。(完)

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