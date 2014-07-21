纽约期市：ICE原糖期货因空头回补和止损买单上涨，可可期货攀升

路透纽约/伦敦7月21日 - 纽约原糖期货周一上涨，受助于投机者回补空头、贸易人士趁低吸纳和止损买单，令该合约录得数周来最大单日涨幅。

洲际交易所(ICE)可可期货上涨，近期需求数据强劲抵销供应不断增加和科特迪瓦(象牙海岸)天气良好有利作物生长的影响，而阿拉比卡咖啡期货期货上涨。

止损买单带动ICE-10月原糖期货 急升约3%，报每磅17.44美分，但之后缩减涨幅，收涨0.31美分，或1.8%，报17.28美分。

ICE近月原糖合约 收高0.12美分，或0.5%，报每磅24.50美分，交投清淡。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收高6.20美元，或1.4%，收报每吨455.80美元。

ICE-9月可可期货 收高46美元，或1.5%，报每吨3,128美元。LIFFE-9月可可期货 收涨14英镑，或0.7%，报每吨1,920英镑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨0.5美分，或0.3%，收报每磅1.7290美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，或0.7%，收报每吨2,015美元。(完)

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