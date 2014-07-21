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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低位，因美国天气良好

路透芝加哥7月21日 - 美国玉米期货周一大跌约2%，至合约低位，交易商表示，因玉米生长条件接近完美，预料玉米产量将连续第二次创纪录，令市场承压。

技术图表显示，近月玉米 徘徊在近四年低位，交投最活跃的9月玉米 和12月玉米合约 也跌至合约新低，一农业学家周一称，本周天气和暖，预料将有利正在授粉的玉米。

现货玉米市场上涨，因玉米期货下跌，使农夫将现货玉米出售价格降至最低。

美国农业部表示，在截至7月17日该周，出口检验美国玉米939,791吨，符合分析师预期。

　　9月玉米合约 跌7-1/4美分，收报3.64美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为224,710口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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