芝加哥期市：CBOT玉米期货触及合约低位，因美国天气良好

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥7月21日 - 美国玉米期货周一大跌约2%，至合约低位，交易商表示，因玉米生长条件接近完美，预料玉米产量将连续第二次创纪录，令市场承压。
技术图表显示，近月玉米 徘徊在近四年低位，交投最活跃的9月玉米 和12月玉米合约 也跌至合约新低，一农业学家周一称，本周天气和暖，预料将有利正在授粉的玉米。
现货玉米市场上涨，因玉米期货下跌，使农夫将现货玉米出售价格降至最低。
美国农业部表示，在截至7月17日该周，出口检验美国玉米939,791吨，符合分析师预期。
9月玉米合约 跌7-1/4美分，收报3.64美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为224,710口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选