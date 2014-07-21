《全球汇市》美元保持涨势，因全球股市下滑

* 欧元兑美元从五个月低位反弹，升至1.35美元以上

* 美股三大股指缩减最初的跌幅

* 成交清淡，因日本假期

路透纽约7月21日 - 美元兑主要货币周一保持涨势，因投资者担忧加沙及乌克兰暴力冲突升级，他们降低在股市和其他风险资产的头寸。

分析师说，对避险日圆和瑞郎的买需持续，不过，需求的劲道不足以令日圆和瑞郎突破近期交投区间，交易商正审视暴力冲突是否会影响全球经济。

成交疏落，因日本假期。

“对实质经济似乎还没有造成利空的人气，”法国兴业策略师Sebastien Galy说。

美元指数 微幅上涨0.03%，至80.555，上周五触及四周高位。

美元兑日圆 几无变动，报101.36日圆，指标公债收益率徘徊在逾七周最低位。美元兑瑞郎 下滑0.1%，最新报0.8978瑞郎。

尽管欧股 被抛售，但欧元兑美元反弹。欧元兑美元 持稳在1.3523美元，远高于周五触及的五个月低位1.3491美元。支撑位预料在1.3460/80，在过去约10个月几次事件中，这区域为欧元提供底部。

“市场可能试图测试这些较低水平，”Galy说。

美股下跌，但勉力缩减跌幅。标准普尔500指数 下跌0.2%，稍早一度下跌最多0.6%。

MSCI全球股票指数 下滑0.2%。

美债收益率下跌，限制美元涨势，因较之股市，一些交易商青睐较低风险的公债。指标10年期公债收益率 下跌1个基点，报2.47%，接近上周触及的七周低位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价