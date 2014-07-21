国际油市：油价因乌克兰忧虑而上涨，8月美国原油在到期前急升

* 伊朗核谈判延长

* 美国称马航MH17客机被击落，俄罗斯难辞其咎

* 欧洲扩大对俄罗斯制裁，可能令原油风险溢价上升

路透纽约7月21日 - 油价周一上涨，因俄罗斯和西方紧张关系有可能不断升级，而8月美国原油在到期前急升。

油价最初下跌，因在周末，六大国决定和伊朗的核谈判延长四个月，且放松对伊朗的制裁，为伊朗可能增加石油出口打开大门。

不过，之后油市倾向利多的人气，因美国总统奥巴马向俄罗斯总统普京施力压力，要求亲俄的乌克兰分离主义者合作，对上周被击落的马航客机调查提供协助。

“因为担忧乌克兰暴力冲突不断升级，油市正消化地缘政治风险上升，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。

9月布兰特原油 上涨0.44美元，收报每桶107.68美元。

8月美国原油 收涨1.46美元，报每桶104.59美元，该合约将在周二到期，投资人匆忙回补仓位。9月美国原油 上升0.91美元，收报每桶102.86美元。

在地缘政治不确定性持续的情况下，市场预期美国俄克拉荷马州库欣的原油库存将大幅下降，也燃点油价上涨。库欣是美国原油合约的交割点。

在上周马航客机在乌克兰东部上空被击落后，投资者仍然对俄罗斯和西方的危机感到惴惴不安。欧洲进一步施压，可能将扩大对俄罗斯的制裁，令人担忧俄罗斯的石油供应。俄罗斯是全球最大产油国之一。(完)

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