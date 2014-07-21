美国股市：道琼工业指数收跌0.28%，Nasdaq指数收低0.17%

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约7月21日 - 美国股市周一下跌，尽管三大股指脱离其低位，因乌克兰和加沙局势持续不稳，令投资者继续保持谨慎。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌48.45点，或0.28%，至17,051.73点。标准普尔500指数 下跌4.59点，或0.23%，至 1,973.63点；Nasdaq指数 收低7.442点，或0.17%，至4,424.704点。(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。