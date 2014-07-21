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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.28%，Nasdaq指数收低0.17%

路透纽约7月21日 - 美国股市周一下跌，尽管三大股指脱离其低位，因乌克兰和加沙局势持续不稳，令投资者继续保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌48.45点，或0.28%，至17,051.73点。标准普尔500指数 下跌4.59点，或0.23%，至 1,973.63点；Nasdaq指数 收低7.442点，或0.17%，至4,424.704点。(完)
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