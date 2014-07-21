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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 04:38 BJT

美股盘后：德州仪器在公布业绩后上扬1.7%

路透7月21日 - 德州仪器 周一在盘后交易中上扬1.7%，之前该公司公布业绩。

德仪公布第二季每股盈利0.62美元，营收为32.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计德仪第二季营收32.7亿美元，每股盈利0.59美元。

德仪还预计第三季每股盈利介乎0.66-0.76美元，营收介乎33.1-35.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德仪第三季营收34.4亿美元，每股盈利0.68美元。(完)
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