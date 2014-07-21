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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 05:13 BJT

纽约期市：期棉徘徊在两年低位附近，因投机者卖出

路透纽约7月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一几无变动，交投迟滞，市场交投在近期触及的两年低位上方，因预期新作物年棉花库存不断膨涨，投机者卖出令市场继续承压。

指标ICE-12月期棉合约 收低0.05美分，或0.07%，报每磅67.69美分，整日交投在宽幅不到1美分的狭窄区间内。

在周五收市后，美国政府数据显示，在最近的一周，投机者持有的棉花空头头寸上升至八个月高位。

在对2014-15年美国棉花丰收的利空预期不断增强的情况下，卖盘令棉花价格在本月稍早下跌至两年低位67.10美分。

交易所棉花库存在周五下降至290,975包，之前为307,727包，从7月触及462,000包以上的一年高位持续减少。

次月棉花合约甚至进一步深陷在技术超卖区域内，14日相对强弱指标从19.29下降至19.19。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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