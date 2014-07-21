纽约期市：期棉徘徊在两年低位附近，因投机者卖出

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约7月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一几无变动，交投迟滞，市场交投在近期触及的两年低位上方，因预期新作物年棉花库存不断膨涨，投机者卖出令市场继续承压。
指标ICE-12月期棉合约 收低0.05美分，或0.07%，报每磅67.69美分，整日交投在宽幅不到1美分的狭窄区间内。
在周五收市后，美国政府数据显示，在最近的一周，投机者持有的棉花空头头寸上升至八个月高位。
在对2014-15年美国棉花丰收的利空预期不断增强的情况下，卖盘令棉花价格在本月稍早下跌至两年低位67.10美分。
交易所棉花库存在周五下降至290,975包，之前为307,727包，从7月触及462,000包以上的一年高位持续减少。
次月棉花合约甚至进一步深陷在技术超卖区域内，14日相对强弱指标从19.29下降至19.19。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。