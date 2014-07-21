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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 05:44 BJT

加拿大股市：从纪录高位回落，但Valeant股价上扬

路透多伦多7月21日 - 加拿大主要股指周一下跌，从上周触及的纪录高位回落，Valeant Pharmaceuticals International Inc 录得3%的升幅被多数主要板块下跌所盖过。

乌克兰及加沙的暴力冲突升级，给予投资者稍作喘息的理由，能源股和矿业股跌幅居前。

整体市场审慎，10大类股中有八类下跌，但Valeant上涨，Valeant正在激烈争夺肉毒杆菌生产商Allergan的控制权。

Allergan表示，计划裁员，以维持公司的上市地位。Valeant则表示，Allergan发表的声明不可信。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.58点，或0.11%，报15,249.99点。该指数周五触及纪录高位15,291.15点。(完)
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