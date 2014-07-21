澳新经济指标预测--7月22日-7月29日****

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月22日(二) 暂无重要数据公布 7月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.9% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.6% 2100 新西兰央行利率决议 3.5% 3.25% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 41.0 43.2 出口(亿新西兰元) 42.8 46.0 贸易收支(亿新西兰元) 6月 顺差1.5 顺差2.85 截至6月的一年 顺差11.5 顺差13.7 7月24日(四) 暂无重要数据公布 7月25日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 7月 -- 42.8 企业活动指数 -- 45.8 7月28日当周 7月28日(一) 暂无重要数据公布 7月29日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 -- -4.3% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -4.6% (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。