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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 06:11 BJT

****澳新经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    7月21日当周
    
    7月22日(二)
    暂无重要数据公布
    
    7月23日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第二季         +0.6%      +0.6%
                            (较上年同期)                              +3.1%      +2.9%
               央行CPI加权中值(较前季)                                +0.6%      +0.6%
                              (较上年同期)                            +2.7%      +2.7%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.6%      +0.5%
                              (较上年同期)                            +2.7%      +2.6%    
    2100 新西兰央行利率决议                                            3.5%      3.25%
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         6月            41.0       43.2
               出口(亿新西兰元)                                        42.8       46.0
               贸易收支(亿新西兰元)                     6月         顺差1.5   顺差2.85
                                                   截至6月的一年   顺差11.5   顺差13.7
    
    7月24日(四)
    暂无重要数据公布
    
    7月25日(五)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数               7月             --        42.8
                             企业活动指数                               --        45.8 
    
    7月28日当周
    
    7月28日(一)
    暂无重要数据公布
    
    7月29日(二)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                      6月              --       -4.3%
    2245  新西兰建筑许可                               6月              --       -4.6% (完)
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