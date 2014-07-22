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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 22:05 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为正7，6月为正4

路透7月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，7月综合制造业指数为正7，6月为正4。 以下为具体数据及分项：

7月 　 6月 　 5月 　 三个月均值 制造业综合指数 7 4 8 6

出货 3 2 7 4

新订单 5 5 7 5 产能利用 4 7 1 4 投入物价 1.99 1.47 1.62 -- 产出物价 0.99 0.66 0.86 -- 制成品库存 12 8 15 12
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