表格：美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为正7，6月为正4

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，7月综合制造业指数为正7，6月为正4。 以下为具体数据及分项：
7月 6月 5月 三个月均值 制造业综合指数 7 4 8 6
出货 3 2 7 4
新订单 5 5 7 5 产能利用 4 7 1 4 投入物价 1.99 1.47 1.62 -- 产出物价 0.99 0.66 0.86 -- 制成品库存 12 8 15 12
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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