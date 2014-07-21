新闻稿：穆迪授予中国铁建的永久债券A3评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年7月21日—穆迪投资者服务公司已向铁建宇鹏有限公司 (未评级) 拟发行、中国铁建股份有限公司 (中国铁建，A3/稳定) 担保的高级有担保永久债券授予A3评级。

发行所得将用于一般企业用途。

上述评级展望为稳定。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师鲁振懿表示：“我们认为中国铁建拟发行的永久债券完全具有债务属性，幷未利用评级区分 (notching) 来反映从属风险。”

上述债券具有混合证券的特征，可累计延期支付利息，而且投资者没有卖出期权。但是，票息上调及触发股息制动机制产生的影响较大，可能会迫使该公司清偿债券，因此穆迪将其视为债务。

穆迪幷未对上述债券评级采用评级区分来反映从属风险，原因是： (1) 该债券属高级无抵押债务； (2) 由于中国铁建的评级为A3，其利息覆盖率依然高达4倍左右，因此穆迪认为未来12个月该公司延期支付利息的可能性较低。

尽管如此，若中国铁建继续发行具有延期支付利息特征的债券，使之在资本结构中所占比例较高，或者穆迪认为该公司可能会在违约前延期支付大量利息，则上述永久债券的评级可能会被下调，低于该公司的高级无抵押债务评级。

作为中国铁建的主分析师，鲁振懿指出：“上述永久债券将为该公司提供更多资金，幷提高其流动性，同时不会大幅削弱其信用指标。”

穆迪预计未来12-18个月中国铁建的调整后债务/EBITDA比率将维持在4.5-5.0倍左右，可支持其A3评级。该评级也包含了因其母公司中国铁道建筑总公司 (未评级) 的支持预期而产生的3个子级的提升。

中国铁建的流动性充裕。截至2013年底，其现金与银行结余为人民币934亿元，足以应对2013年底人民币664亿元的短期债务，以及2014年人民币125亿元的估测资本支出需求。

中国铁建因其国有背景而与国有银行的关系良好，幷在国内资本市场有顺畅的融资渠道。

稳定的展望反映了穆迪预计中国铁建将维持强大的市场地位，而且未来2-3年中国政府对铁路、地铁和公路的投资将保持稳定。

由于建设行业具有周期性，幷存在执行风险，同时该公司逐渐加大对建设—转让 (BT) 和建设—运营—转让 (BOT) 项目的参与度，幷且增加房地产业务，因此短期内其评级上调的可能性不大。

但如果发生以下情况，则中期内中国铁建的评级可能会有上调机会： (1) 对运营资本进行节制有度的管理，从而改善运营现金流； (2) 在BT/BOT项目投资、房地产开发业务和海外市场扩张时维持审慎的投资战略； (3) 改善利润率和未交付订单，增加新签合同额； (4) 降低负债杠杆率，使调整后债务/EBITDA比率持续低于2.5-3.0倍，运营现金流/债务比率持续高于 30%-35%。

另一方面，如果发生以下情况，则中国铁建的评级可能会被下调： (1) 大举投资BT/BOT项目，导致运营现金流恶化； (2) 新签合同大幅下降，而未交付订单占收入的比例降至2倍以下； (3) 项目出现严重的成本超支或延误；或 (4) 负债杠杆率上升，调整后债务/EBITDA比率持续高于5.0倍，运营现金流/债务比率持续低于15%-20%。

上述评级采用的主要评级方法是2010年11月发表的《全球建造业评级方法》 (Global Construction Methodology) 及2010年7月发表的《政府相关发行人：最新评级方法》 (Government-Related Issuers: Methodology Update) 。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。

中国铁建股份有限公司是中国规模最大的综合建设公司之一。该公司重点从事铁路、公路及地铁建设业务，此外也在其他建设与非建设领域有大量业务。