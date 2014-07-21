新闻稿：穆迪授予中国铁建的永久债券A3评级

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(以下中文新闻稿由穆迪提供)
香港，2014年7月21日—穆迪投资者服务公司已向铁建宇鹏有限公司 (未评级) 拟发行、中国铁建股份有限公司 (中国铁建，A3/稳定) 担保的高级有担保永久债券授予A3评级。
发行所得将用于一般企业用途。
上述评级展望为稳定。
评级理据
穆迪副总裁/高级分析师鲁振懿表示：“我们认为中国铁建拟发行的永久债券完全具有债务属性，幷未利用评级区分 (notching) 来反映从属风险。”
上述债券具有混合证券的特征，可累计延期支付利息，而且投资者没有卖出期权。但是，票息上调及触发股息制动机制产生的影响较大，可能会迫使该公司清偿债券，因此穆迪将其视为债务。
穆迪幷未对上述债券评级采用评级区分来反映从属风险，原因是： (1) 该债券属高级无抵押债务； (2) 由于中国铁建的评级为A3，其利息覆盖率依然高达4倍左右，因此穆迪认为未来12个月该公司延期支付利息的可能性较低。
尽管如此，若中国铁建继续发行具有延期支付利息特征的债券，使之在资本结构中所占比例较高，或者穆迪认为该公司可能会在违约前延期支付大量利息，则上述永久债券的评级可能会被下调，低于该公司的高级无抵押债务评级。
作为中国铁建的主分析师，鲁振懿指出：“上述永久债券将为该公司提供更多资金，幷提高其流动性，同时不会大幅削弱其信用指标。”
穆迪预计未来12-18个月中国铁建的调整后债务/EBITDA比率将维持在4.5-5.0倍左右，可支持其A3评级。该评级也包含了因其母公司中国铁道建筑总公司 (未评级) 的支持预期而产生的3个子级的提升。
中国铁建的流动性充裕。截至2013年底，其现金与银行结余为人民币934亿元，足以应对2013年底人民币664亿元的短期债务，以及2014年人民币125亿元的估测资本支出需求。
中国铁建因其国有背景而与国有银行的关系良好，幷在国内资本市场有顺畅的融资渠道。
稳定的展望反映了穆迪预计中国铁建将维持强大的市场地位，而且未来2-3年中国政府对铁路、地铁和公路的投资将保持稳定。
由于建设行业具有周期性，幷存在执行风险，同时该公司逐渐加大对建设—转让 (BT) 和建设—运营—转让 (BOT) 项目的参与度，幷且增加房地产业务，因此短期内其评级上调的可能性不大。
但如果发生以下情况，则中期内中国铁建的评级可能会有上调机会： (1) 对运营资本进行节制有度的管理，从而改善运营现金流； (2) 在BT/BOT项目投资、房地产开发业务和海外市场扩张时维持审慎的投资战略； (3) 改善利润率和未交付订单，增加新签合同额； (4) 降低负债杠杆率，使调整后债务/EBITDA比率持续低于2.5-3.0倍，运营现金流/债务比率持续高于 30%-35%。
另一方面，如果发生以下情况，则中国铁建的评级可能会被下调： (1) 大举投资BT/BOT项目，导致运营现金流恶化； (2) 新签合同大幅下降，而未交付订单占收入的比例降至2倍以下； (3) 项目出现严重的成本超支或延误；或 (4) 负债杠杆率上升，调整后债务/EBITDA比率持续高于5.0倍，运营现金流/债务比率持续低于15%-20%。
上述评级采用的主要评级方法是2010年11月发表的《全球建造业评级方法》 (Global Construction Methodology) 及2010年7月发表的《政府相关发行人：最新评级方法》 (Government-Related Issuers: Methodology Update) 。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。
中国铁建股份有限公司是中国规模最大的综合建设公司之一。该公司重点从事铁路、公路及地铁建设业务，此外也在其他建设与非建设领域有大量业务。
中国铁建由中国铁道建筑总公司持有61.33%股权，后者是国务院国资委全资拥有的央企。中国铁建占中国铁道建筑总公司95%以上的资产及收入。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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