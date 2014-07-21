更新版 1-《全球汇市》美元保持涨势，因全球股市下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 欧元兑美元从五个月低位反弹，升至1.35美元以上
* 美股三大股指缩减最初的跌幅
* 成交清淡，因日本假期 (新增文末表格)
路透纽约7月21日 - 美元兑主要货币周一保持涨势，因投资者担忧加沙及乌克兰暴力冲突升级，他们降低在股市和其他风险资产的头寸。
分析师说，对避险日圆和瑞郎的买需持续，不过，需求的劲道不足以令日圆和瑞郎突破近期交投区间，交易商正审视暴力冲突是否会影响全球经济。
成交疏落，因日本假期。
“对实质经济似乎还没有造成利空的人气，”法国兴业策略师Sebastien Galy说。
美元指数 微幅上涨0.03%，至80.555，上周五触及四周高位。
美元兑日圆 几无变动，报101.36日圆，指标公债收益率徘徊在逾七周最低位。美元兑瑞郎 下滑0.1%，最新报0.8978瑞郎。
尽管欧股 被抛售，但欧元兑美元反弹。欧元兑美元 持稳在1.3523美元，远高于周五触及的五个月低位1.3491美元。支撑位预料在1.3460/80，在过去约10个月几次事件中，这区域为欧元提供底部。
“市场可能试图测试这些较低水平，”Galy说。
美股下跌，但勉力缩减跌幅。标准普尔500指数 下跌0.2%，稍早一度下跌最多0.6%。
MSCI全球股票指数 下滑0.2%。
美债收益率下跌，限制美元涨势，因较之股市，一些交易商青睐较低风险的公债。指标10年期公债收益率 下跌1个基点，报2.47%，接近上周触及的七周低位。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3523 1.3524 -0.01 -1.62 1.3745
美元/日圆 101.39 101.32 +0.07 -3.71 105.30
欧元/日圆 137.11 137.07 +0.03 -5.20 144.63
美元/瑞郎 0.8979 0.8987 -0.09 +0.57 0.8928
英镑/美元 1.7074 1.7086 -0.07 +3.13 1.6556
美元/加元 1.0734 1.0729 +0.05 +1.07 1.0620
澳元/美元 0.9372 0.9388 -0.17 +5.15 0.8913
欧元/瑞郎 1.2142 1.2150 -0.07 -1.05 1.2271
欧元/英镑 0.7917 0.7910 +0.09 -4.58 0.8297
新西兰元/美元 0.8685 0.8697 -0.14 +5.84 0.8206
美元/挪威克朗 6.1960 6.1879 +0.13 +2.14 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3790 8.3657 +0.16 +0.48 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8452 6.8373 +0.12 +6.35 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2579 9.2480 +0.11 +4.64 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有