新闻稿：恒盛2014年上半年极弱的合约销售业绩具有负面信用影响--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年7月21日—穆迪投资者服务公司表示，恒盛地产控股有限公司2014年上半年的合约销售业绩极弱，对其具有负面信用影响。

因此，如果未来几个月恒盛的合约销售情况没有显着改善，穆迪将会重新评估恒盛Caa1的公司家族评级和Caa2的高级无抵押债务评级。

上述评级的展望仍为负面。

2014年7月4日，恒盛公布了2014年上半年合约销售额约为人民币19亿元，同比下降52.8%。

2014年初以来，恒盛的每月合约销售情况极为疲弱。 政府连续出台的一系列限购措施以及中国经济增长的放缓影响了公司的表现。

穆迪副总裁/高级分析师何卓荣称：“恒盛今年迄今为止的合约销售额低于穆迪的预期，反映了其流动性和再融资风险加剧。”

与此同时，穆迪注意到截至2013年底，恒盛的现金结余为人民币29.5亿元，不足以支付2014年到期的人民币53亿元短期债务。

恒盛有3亿美元和4亿美元高级无抵押票据分别将于2015年和2018年到期，使其年利息支出达到9,200万美元，合人民币5.61亿元。

2014年上半年销售额下降对恒盛偿还债务的能力进一步形成挑战。

鉴于恒盛2013年和2014年上半年的销售业绩疲弱，我们预计2014年全年该公司的收入和净利润会进一步下降。

作为恒盛的主分析师，何卓荣表示：“虽然恒盛已增加了普通住宅产品，但穆迪认为其销售业绩会继续受到疲弱的销售能力、推出项目延期及运营资本受到限制等因素的影响。”

恒盛的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发布的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。