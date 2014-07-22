版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 22:05 BJT

表格：美国6月成屋销售按月增长2.6%，年率升至10月来最高的504万户--NAR

路透7月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布，美国6月成屋销售较前月增长2.6%，年率为504万户，为2013年10月来最高，预估为497万户。5月修正后为491万户，前值为489万户。

美国6月成屋销售增长2.6%，5月为增长5.4%，前值为增长4.9%。

经季节调整后的6月成屋销售数据如下:

6月 　 5月 5月初值 4月 2013年6月 销售量年率(百万户) 5.04 4.91 4.89 4.66 5.16

　6月 5月 5月初值 2014年6月/2013年6月 变动率(%) 2.6 5.4 4.9 -2.3

浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐