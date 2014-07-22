表格：美国6月成屋销售按月增长2.6%，年率升至10月来最高的504万户--NAR

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布，美国6月成屋销售较前月增长2.6%，年率为504万户，为2013年10月来最高，预估为497万户。5月修正后为491万户，前值为489万户。
美国6月成屋销售增长2.6%，5月为增长5.4%，前值为增长4.9%。
经季节调整后的6月成屋销售数据如下:
6月 5月 5月初值 4月 2013年6月 销售量年率(百万户) 5.04 4.91 4.89 4.66 5.16
6月 5月 5月初值 2014年6月/2013年6月 变动率(%) 2.6 5.4 4.9 -2.3
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路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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