金砖国家：7月21日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透7月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收跌，报1,063.26点。
中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩
香港股市：收低，即便博彩板块走强亦未能提振大盘
中国汇市：人民币微幅收低，整体供求均衡格局未变
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拉美股市：巴西股市周一继续上扬，指标股指触及16个月高位，因民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑。巴西股指Bovespa 上涨1.09%，报57,633.92点。
拉美汇市：巴西雷亚尔受大选希望带动上涨，墨西哥披索下滑
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南非股市：跟随全球股市走势收盘小幅下滑，因乌克兰地缘政治紧张局势削弱风险资产需求。指标Top-40绩优股指数 收跌0.6%至46,279点，综合指数 跌0.53%，报51,420点。
南非汇市：兰特兑美元微幅上涨，交投清淡
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印度股市：连续第五日上扬。NSE指数 上涨0.26%至7,684.20点。指标BSE指数 上涨0.29%至25,715.17点。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘基本持平，继续窄幅波动，外资银行卖出美元，但被油企等进口商的强劲需求抵消。股市上扬也支撑人气。卢比兑美元 收报60.30/31，周五报60.28/29，盘中在60.1650-60.32区间波动。
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俄罗斯股市：指标股指 跌2.91%，报1,239.130点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.91%，报672.87点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.14%，至35.1900卢布；卢布兑欧元 跌0.05%，至47.6000卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 杜明霞)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。