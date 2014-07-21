美国与加拿大经济指标预测--7月22日-7月29日****

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月21日当周
7月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- +0.1%
1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1%
扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%
扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%
实质所得 持平 -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- +4.1%
1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.9%
美国房价指数 -- 211.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 497 489
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.3%
7月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1
再融资指数 -- 1,327.4
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.6% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.7%
7月24日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 30.8 30.2
四周均值(万人) -- 30.9
续请失业金人数(万人) 7月12日当周 251.0 250.7
1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.5 57.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 47.9 50.4
美国新屋销售(较前月) -- +18.6%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6
7月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3
1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7%
7月28日当周
7月28日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1
服务业PMI 61.5 61.0
1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9
指数变动(较前月) -- +6.1%
7月29日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- --
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.2% +1.1%
房价指数(较上年同期) +10.1% +10.8%
1400 美国消费者信心指数 7月 85.5 85.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 7月 -- 16.9 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。