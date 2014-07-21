美股业绩：德仪预计第三季营收提高，称市场状况良好

“模拟和嵌入式芯片的确是稳定且可预期的领域。他们是全球经济的风向标，因此不用担心下一款iPhone或三星Galaxy，”Acree说。

德州仪器周一称，其第二季营收为32.9亿美元，比上年同期高8%。该公司预计第三季营收为33.1-35.9亿美元。营收预估中值约为34.5亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第二季营收32.7亿美元，第三季为34.4亿美元。

第二季净利增长3%至6.83亿美元。其每股盈余(EPS)为0.62美元，高于分析师预估的0.59美元。

德仪称，第三季EPS料在0.66-0.76美元之间。