美股业绩：德仪预计第三季营收提高，称市场状况良好

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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“模拟和嵌入式芯片的确是稳定且可预期的领域。他们是全球经济的风向标，因此不用担心下一款iPhone或三星Galaxy，”Acree说。
德州仪器周一称，其第二季营收为32.9亿美元，比上年同期高8%。该公司预计第三季营收为33.1-35.9亿美元。营收预估中值约为34.5亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第二季营收32.7亿美元，第三季为34.4亿美元。
第二季净利增长3%至6.83亿美元。其每股盈余(EPS)为0.62美元，高于分析师预估的0.59美元。
德仪称，第三季EPS料在0.66-0.76美元之间。
德仪股价在盘后交易中下滑0.55%，常规交易时段收升0.72%至49.17美元。(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 张涛/许娜)
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