《焦点》百胜和麦当劳因食品安全问题向中国消费者道歉，股价双双下跌

OSI在其中文网站中表示，管理层对“这一报导感到震惊”。该公司称，已组成内部调查组，正全力配合政府调查，将基于调查结果采取所有必要措施。

OSI称，“管理层认为这是一起孤立事件，但会为这一事件负全责。”

根据OSI网站，该公司自1992年起就为麦当劳中国餐厅供应食材，自2008年起为肯德基和必胜客母公司百胜集团供应原材料。OSI在全球拥有近60家工厂，2012年营收超过50亿美元。

**供应链问题**

据Euromonitor数据，在中国规模高达1,740亿美元的快餐市场中，麦当劳和百盛集团是按营收计最大的两个品牌，但它们面临挑战，因为中国本地企业纷纷以健康的本土食材吸引精打细算的用餐者。

这两家公司均表示，他们正在调查报导披露的情况，并称更换供应商将导致一些产品临时断供。

一位要求匿名的业内人士称，OSI是麦当劳的主要肉类供应商之一，享有良好的信誉。他补充称，这一事件凸显企业要与本地员工一起严格执行操作流程。

据2012年新闻稿，OSI在中国的客户除百胜集团和麦当劳以外，还包括星巴克 、日本的萨莉亚 、棒约翰 、汉堡王 以及Doctor's Associates Inc旗下的赛百味。

汉堡王股价周一跌1.6%，收报26.13美元。

星巴克一位发言人对路透表示，该公司与上海福喜公司没有任何直接的业务联系。

汉堡王、赛百味、棒约翰以及萨莉亚均没有立即回复置评要求。(完)