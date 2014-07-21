中委关系：中国与委内瑞拉签署40亿美元石油换贷款协议

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透加拉加斯7月21日 - 根据周一签署的协议，中国将向委内瑞拉新提供40亿美元的授信额度，委内瑞拉将向中国出口石油作为偿还。
中国国家主席习近平正在出访拉美，在对委内瑞拉进行的为期一天的访问期间，双方签署了上述协议。
这笔贷款将发放给中委联合基金(Joint Chinese-Venezuela Fund)。该基金聚焦于委内瑞拉的基础设施和经济发展。
委内瑞拉总统马杜罗表示，该国政府也将向上述基金注入10亿美元，不过有官员随后称实际上是20亿美元。
委政府周末表示，此基金大约有400亿美元的资金，但不清楚这是否包括周一协议涵盖的数额。
政府官员称，委内瑞拉将向中国每日出口约10万桶原油和成品油，来偿还贷款。
其他条款未向外界披露。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。