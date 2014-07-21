欧洲经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差27.74 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 114.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差85.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 正8 正11 7月23日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 98 98 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差24.5 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正16 正4 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负7.50 负7.40 7月24日(四) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 48.1 48.2 服务业PMI 48.4 48.2 综合PMI -- 48.1 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 52.0 52.0 服务业PMI 54.5 54.6 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 51.7 51.8 服务业PMI 52.7 52.8 综合PMI 52.8 52.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- +0.40% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +2.60% 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +3.9% +3.9% 0900 意大利消费者信心指数 7月 -- 105.7 7月25日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 8.9 8.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 109.4 109.7 企业现况指数 114.5 114.8 企业预期指数 104.5 104.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -1.8% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +0.9% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.0% 7月28日当周 7月28-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.2% -2.1% 7月28-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -- -0.6% (较上年同期) -- +1.9% 7月28-8月8日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +1.0% (较上年同期) -- +11.8% 7月28日(一) 0800 意大利制造业企业信心指数 7月 -- 100 7月29日(二) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加19.9 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.707 M4货供额(较前月) -- -0.1%(完)