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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值      

    7月21日当周 
    
    7月22日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            6月          --    顺差27.74
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                6月          --        114.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     短差85.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 7月         正8         正11
    
    7月23日(三)
    0645  法国企业景气指数                                7月          98           98
    0800  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                6月初值        --     顺差24.5
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             7月       0-9-0        0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   7月        正16          正4
    1400  欧元区消费者信心指数                            7月      负7.50       负7.40
    
    7月24日(四)
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          7月初值       48.1         48.2
                    服务业PMI                                        48.4         48.2
                    综合PMI                                            --         48.1
    0730  德国Markit制造业PMI                          7月初值       52.0         52.0
                    服务业PMI                                        54.5         54.6
                    综合PMI                                            --         54.0
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        7月初值       51.7         51.8
                      服务业PMI                                      52.7         52.8
                      综合PMI                                        52.8         52.8
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                5月          --       +0.40%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       +2.60%
    0830  英国零售销售(较前月)                            6月       +0.3%        -0.5%
                    (较上年同期)                                    +3.9%        +3.9%
    0900  意大利消费者信心指数                            7月          --        105.7
    
    7月25日(五) 
    0600  德国GfK消费者信心指数                           8月          8.9         8.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         7月        109.4       109.7
                 企业现况指数                                        114.5       114.8
                 企业预期指数                                        104.5       104.8
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                      6月        +1.1%       +1.0%
                  民间贷款                                           -1.8%       -2.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --       +0.9% 
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          6月           --       +0.1%
                        (较上年同期)                                    --       +1.3%
    0830  英国GDP(较前季)                           第二季初值       +0.8%       +0.8%
                 (较上年同期)                                        +3.1%       +3.0%
    
    
    7月28日当周

    7月28-29日
    0600  德国进口物价(较前月)                            6月        +0.2%        持平
                      (较上年同期)                                   -1.2%       -2.1%
    
    7月28-31日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        6月          --        -0.6%
                      (较上年同期)                                     --        +1.9%

    
    7月28-8月8日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  7月          --        +1.0%
                            (较上年同期)                               --       +11.8%

    7月28日(一)
    0800  意大利制造业企业信心指数                        7月          --          100
    
    7月29日(二)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          6月          --      增加7.4
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 --     增加19.9
              抵押贷款批准件数(千件)                                   --       61.707
              M4货供额(较前月)                                         --        -0.1%(完)
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