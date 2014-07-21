欧洲金融：葡萄牙总统警告Espirito Santo危机可能损害实体经济

路透里斯本7月21日 - 葡萄牙总统周一警告称，圣灵银行(BES)创始家族的财务困境可能会影响到整体经济。同时该行表示，将任命一位特别金融顾问，帮助增强银行的资本结构。

葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)是第一位警告Espirito Santo危机可能产生经济影响的高层政治人物。之前该家族周五为旗下一家控股公司申请债权人保护。

“如果一些公民和投资者(因为Espirito Santo集团)蒙受严重损失，他们可能会推迟投资决定，其中某些人或许还会面临严重的困难，”席尔瓦在访问韩国时发表讲话称。

“我们不能忽略实体经济将会受到的一些影响。”

这次事件在葡萄牙以外的金融市场也产生震荡，不过公债市场在起初的惊吓过后已经持稳。

圣灵银行股价在一个月内缩水约60%，周一收跌3.1%报0.4070欧元。葡萄牙股市PSI20指数 持平。(完)