美国个股：季报公布在即，基金经理人对苹果股价反弹并不买账

该公司的获利主要来自iPhone系列手机，而现在这一产品面临着三星 ，以及华为与小米等中国后起之秀的更有力竞争，后者凭藉价位合理但功能强大的产品，在智能手机市场攻城略地，特别是在亚洲市场。

“这家公司在一段时期以来，已陷入新产品枯竭的状态；虽然仍在成长，但它现在正变成一种价值投资而非成长性投资，”Hennessy Technology基金的共同经理Skip Aylesworth表示。

Aylesworth说，他在过去15年中有12年持有苹果股票，但现在已经全数卖出，因认为该公司没有任何新产品能够带来持续的高增长。

“(苹果的)增长状况看起来并不令人满意，而我们可以买进其他以15-25%的速度成长的公司股票，”他说。

Aylesworth指出，他在SanDisk 和Netflix 都有头寸，这两家公司最近几季的营收增长率都在10%或以上。

苹果是Buffalo成长基金 旗下6.22亿美元资产中的最大投资。该基金共同经理人Chris Carter表示，苹果的智能手机业务应能实现可持续的获利增长。