美国个股：季报公布在即，基金经理人对苹果股价反弹并不买账

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
该公司的获利主要来自iPhone系列手机，而现在这一产品面临着三星 ，以及华为与小米等中国后起之秀的更有力竞争，后者凭藉价位合理但功能强大的产品，在智能手机市场攻城略地，特别是在亚洲市场。
“这家公司在一段时期以来，已陷入新产品枯竭的状态；虽然仍在成长，但它现在正变成一种价值投资而非成长性投资，”Hennessy Technology基金的共同经理Skip Aylesworth表示。
Aylesworth说，他在过去15年中有12年持有苹果股票，但现在已经全数卖出，因认为该公司没有任何新产品能够带来持续的高增长。
“(苹果的)增长状况看起来并不令人满意，而我们可以买进其他以15-25%的速度成长的公司股票，”他说。
Aylesworth指出，他在SanDisk 和Netflix 都有头寸，这两家公司最近几季的营收增长率都在10%或以上。
苹果是Buffalo成长基金 旗下6.22亿美元资产中的最大投资。该基金共同经理人Chris Carter表示，苹果的智能手机业务应能实现可持续的获利增长。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。