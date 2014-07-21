《中国报摘》--中国证券报7月22日

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 头版头条:
--连续两个交易日，中国大批新股将来袭。由于新股游戏规则生变，此前为“打新”四处筹钱的机构将迎来前所未有的资金考验。
* 其他:
--中国金融期货交易所董事长张慎峰撰文提出，完善市场利率体系，培育基准收益率曲线，需要多管齐下、多措并举。目前来看，最具价值的改造载体就是债券回购交易。效果最好的改造方式，就是借鉴欧美尤其是巴西市场成熟经验，以创新思路对回购交易反映的市场真实利率进行指数化、期货化改造，上市隔夜利率指数期货，从而快速构建出一条最接近无风险利率的基准收益率曲线。
--全国股份转让系统公布，今年以来，共对6家挂牌公司、4家主办券商和1家会计师事务所采取自律监管措施。它们涉及的违规行为主要是信息披露违规，个别挂牌公司也存在公司治理违规。
--证监会副主席姜洋建议，推进期货及衍生品市场法治化进程，充实场外衍生品及期权交易规定。
--湖北省发改委近日发布首批95个鼓励社会投资项目目录，并明确鼓励社会资本特别是民间投资以合资、独资、特许经营等方式参与建设及营运。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。