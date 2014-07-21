《中国报摘》--中国证券报7月22日

* 头版头条:

--连续两个交易日，中国大批新股将来袭。由于新股游戏规则生变，此前为“打新”四处筹钱的机构将迎来前所未有的资金考验。

* 其他:

--中国金融期货交易所董事长张慎峰撰文提出，完善市场利率体系，培育基准收益率曲线，需要多管齐下、多措并举。目前来看，最具价值的改造载体就是债券回购交易。效果最好的改造方式，就是借鉴欧美尤其是巴西市场成熟经验，以创新思路对回购交易反映的市场真实利率进行指数化、期货化改造，上市隔夜利率指数期货，从而快速构建出一条最接近无风险利率的基准收益率曲线。

--全国股份转让系统公布，今年以来，共对6家挂牌公司、4家主办券商和1家会计师事务所采取自律监管措施。它们涉及的违规行为主要是信息披露违规，个别挂牌公司也存在公司治理违规。

--证监会副主席姜洋建议，推进期货及衍生品市场法治化进程，充实场外衍生品及期权交易规定。