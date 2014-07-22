《香港报摘》--经济日报7月22日

* 头版头条：

--二手楼价破顶潮由细价屋苑蔓延至中价楼屋苑。楼价飈升，刺激租金同步向上。

* 其他：

--香港离岸人民币（CNH）交易量持续稳步增长，据最新市场数据估计，现时可交收即期和远期交易的日均成交额达300亿美元，较去年底大增50%。

--欧洲交易所买卖产品发行商Source首席执行官Ted Hood表示，该公司与南方东英合作的实物A股交易所买卖基金（ETF）在推出半年以来在欧洲吸资达3.75亿美元，为今年来全球新推出ETF的第二高集资额，如中国市场表现更佳，料总资产值将更高。

--港灯电力投资 上半年录得纯利9.67亿港元，期内可供分派收入14.61亿港元，拟全数分派予股份合订单位持有人，每单位分派0.1653港元。

--维达国际 此前先后收购“维安洁”余下股权以及“得宝（Tempo）”等中港澳业务，公司行政总裁张东方称，需时整合，现时无新收购计划。（完）

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