《新兴市场重要经济事件预告》--7月22日-7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月22日(二)
新德里--世界银行行长金墉访问印度(至7月24日)。
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织一圆桌会议，捷克央行总裁Miroslav Singer将参与讨论。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
7月23日(三)
华沙--波兰央行总裁贝尔卡在议会讲话。
7月24日(四)
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告(1400)。
伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲话，主题为“资本主义非洲：资本市场、货币政策和资产管理”。
安卡拉--土耳其央行将发布7月政策会议记录。
圣保罗--巴西央行公布7月决策会议记录(0730)。
7月25日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。
7月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
7月29日(二)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张荻)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。