《香港报摘》--信报7月22日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
* 头版头条：
--沪港通拟统一上海与香港两地股市交易时间。
* 其他：
--加拿大BMO银行金融集团 最快今年在香港发行交易所买卖基金（ETF），进军零售市场。
--在香港上市不足一个月的中国小微企业软件供应商畅捷通 公布以2.01亿元人民币购买理财产品后，股价挫4.76%，基金界人士指此项投资予人不务正业的观感。
--按摩仪器销售商豪特保健 四名董事遭港交所 谴责，原因是公司没有尽快披露盈利大倒退，以及上市后首份业绩显着偏离招股书预测。
--受惠推出自家品牌4G手机及低端4G手机吸引客户转网，中国移动 6月手机用户净上客量加快，总客量超越1,000万户，并抛离对手中国联通 和中国电信 。（完）
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