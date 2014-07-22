《香港报摘》--信报7月22日

* 头版头条：

--沪港通拟统一上海与香港两地股市交易时间。

* 其他：

--加拿大BMO银行金融集团 最快今年在香港发行交易所买卖基金（ETF），进军零售市场。

--在香港上市不足一个月的中国小微企业软件供应商畅捷通 公布以2.01亿元人民币购买理财产品后，股价挫4.76%，基金界人士指此项投资予人不务正业的观感。

--按摩仪器销售商豪特保健 四名董事遭港交所 谴责，原因是公司没有尽快披露盈利大倒退，以及上市后首份业绩显着偏离招股书预测。

--受惠推出自家品牌4G手机及低端4G手机吸引客户转网，中国移动 6月手机用户净上客量加快，总客量超越1,000万户，并抛离对手中国联通 和中国电信 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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