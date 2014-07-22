马航事件：当前重点是让国际调查人员进入MH17坠毁现场-中国外交部

他认为，在调查过程中，应充分发挥国际民航组织的关键作用和专业职能。在调查有结果之前，各方都不应臆测或预断，更要避免人为政治化。 他表示，中方一直主张对事件进行独立、公正、客观的国际调查，以查明真相、告慰逝者。联合国安理会刚刚就马航MH17客机坠毁事件通过决议体现了中方这一立场，中方对此表示欢迎。 他并认为，298条生命因坠机而瞬间失去，这种悲剧不能再重演。在磋商过程中，中方积极推动各方相向而行，为决议最终协商一致通过发挥了建设性作用。 他强调，坠机事件进一步表明，早日解决乌克兰危机是维持地区和平稳定的根本之策。中方敦促乌克兰有关各方尽快停火，进行对话协商，寻求全面、持久、平衡的政治解决方案。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)