《全球重要经济事件一览表》--7月22日-7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月22日(二)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在金融政策会议上发言，题为“目光短浅的代价”(1800)。
惠灵顿--新西兰央行副总裁斯宾塞就央行的审慎监管检视发表讲话(0500)。
悉尼--第二届拉美澳洲投资者论坛。澳洲央行负责金融市场的助理总裁德贝尔将是重要发言嘉宾。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话(0300)。
7月23日(三)
伦敦--德国央行总裁魏德曼在德国-英国商会年度餐会上发表讲话(1930)。
格拉斯哥--英国央行总裁卡尼将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会。
日本静冈市--日本央行副总裁中曾宏在当地讲话。
伦敦--英国央行公布最新的会议记录(0930)。
惠灵顿--澳洲国库部长霍基和新西兰财长英格利希对泛塔斯曼商圈发表联合讲话。
7月24日(四)
华盛顿--美国财长部长杰克卢在一个投资会议上发表讲话。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2100)。
7月25日(五)
暂无重要经济事件公布。
7月28日(一)
暂无重要经济事件公布。
7月29日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
日本下关市--日本央行审议委员石田浩二会见当地企业领袖(0130)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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