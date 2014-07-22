《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透香港7月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7515港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低48.45点，或0.28%，报17,051.73点.因乌克兰和加沙局势持续不稳令 投资者保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 175.270 0.45 17316 13.586 0.94 中国铝业 10.030 1.31 14178 3.110 0.64 中国移动 52.990 0.53 167434 82.150 0.61 中国人寿 39.410 -0.50 20579 20.366 0.57 中石油 132.330 0.70 17198 10.258 0.96 中石化 93.910 -0.70 32762 7.279 0.82 汇丰控股 51.100 -0.02 889318 79.220 0.15 中电信 52.020 -1.20 13343 4.032 0.56 中国联通 16.350 -0.55 52568 12.674 0.27 兖州煤业 7.350 -0.94 19393 5.697 -0.74 华能国际 48.050 2.02 23706 9.311 0.66 南方航空 15.650 -0.95 3794 2.426 -0.56 东方航空 15.290 -1.10 5727 2.370 -0.40 中芯国际 4.900 1.66 5363 0.760 -1.34（完）