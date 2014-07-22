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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透香港7月22日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7515港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周一收低48.45点，或0.28%，报17,051.73点.因乌克兰和加沙局势持续不稳令
 投资者保持谨慎。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       175.270    0.45      17316            13.586       0.94
 中国铝业                      10.030    1.31      14178             3.110       0.64
 中国移动                      52.990    0.53     167434            82.150       0.61
 中国人寿                      39.410   -0.50      20579            20.366       0.57
 中石油                       132.330    0.70      17198            10.258       0.96
 中石化                        93.910   -0.70      32762             7.279       0.82
 汇丰控股                      51.100   -0.02     889318            79.220       0.15
 中电信                        52.020   -1.20      13343             4.032       0.56
 中国联通                      16.350   -0.55      52568            12.674       0.27
 兖州煤业                       7.350   -0.94      19393             5.697      -0.74
 华能国际                      48.050    2.02      23706             9.311       0.66
 南方航空                      15.650   -0.95       3794             2.426      -0.56
 东方航空                      15.290   -1.10       5727             2.370      -0.40
 中芯国际                       4.900    1.66       5363             0.760      -1.34（完）
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