中国个股：渤海租赁向空客采购70架A320系列飞机，提前布局飞机租赁

路透上海7月22日 - 在雄心勃勃地欲成为全球集装箱租赁老大之后，中国渤海租赁股份有限公司 又有大动作，其孙公司香港航空租赁公司与空中客车公司 签下70架A320系列飞机的采购订单，这批飞机自2019年起开始交付。这单协议将令公司提前布局飞机租赁业务。

另外，香港航空租赁全资子公司Hong Kong Aviation Capital (Europe)（简称HKAC europe）拟与斯里兰卡航空开展五架A330系列飞机售后回租业务。

公告显示，香港航空租赁此次购买飞机包括40架A320 NEO和30架A321 NEO。按空客2014年公布的目录价格，这批共70架飞机的基本价格为77.57亿美元，最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整。

公告称，香港航空租赁同空客开展的飞机购买交易有助于香港航空租赁提前布局拓展未来的飞机租赁业务，因本年度并未有飞机交付，此次飞机购买订单协议的签署对公司本年度 利润不会产生影响。

HKAC europe与斯里兰卡航空的售后回租交易，将由HKAC europe向空客支付斯里兰卡航空应支付的购机款，并获得相应产权，随后HKAC europe将飞机租赁给斯里兰卡航空。每架飞机的约定租期为12年，年租金不低于1,100万美元。

空客A330机型今年平均目录价格为2.456亿美元，而上述五架飞机的最终购买价格将按双方约定进行调整，售后回租购机款总计不超过10亿美元。

上周，渤海租赁公告称，公司已签署收购意向书，拟收购Cronos Holding Company Ltd（CHC）持有的全球第七大集装箱租赁公司Cronos Ltd的80%股权。收购完成后，渤海租赁有望成为全球最大集装箱租赁公司。

渤海租赁是中国第四大航空集团海航集团旗下公司，海航集团旗下已有多家上市公司，包括海南航空 、美兰机场 、西安民生 、易食股份 等。（完）