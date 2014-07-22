《香港重要政经日程》--7月22日--8月8日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
================== 今日重要政经消息=================
7月22日（周二）
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 长江基建集团 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
7月23日（周三）
--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。
--10:30 中广核矿业 股东特别大会。
--11:00 数字王国 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月24日（周四）
-- 香港公布6月出入口数字。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。
7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
8月4日（周一）
*-- 汇丰控股 公布中期业绩。
*-- 恒生银行 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
*-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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