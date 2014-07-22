《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月22日

*工商时报：

--为了让金融业获利蒸蒸日上，金管会近日再开放三大利多。首先、九大票券公司可增加背书保证上限；其次、券商及银行销售、供专业投资人投资的境外结构型商品即日起即可连结大陆有价证券、股价指数，以进一步扩大商品种类及金融机构获利范围。此外证期局预计今日宣布开放证券商可投资衍生性金融商品，且放宽非投资等级有价证券的投资。

--台湾房屋智库统计四大都市去年以来店面价量变化，今年第一季较去年同期均呈现明显下滑，其中新北市、台中市及高雄市年下滑皆逾三成，下滑幅度分别为36%、32%及33%，而店面交易最活络的北市也有25%的衰退。

--台湾企银 今年文创产业放款目标100亿台币已提前达阵，根据台企银最新出炉的数字，到6月底台企银文创放款金额已达132亿台币，台企银代理董事长兼总经理黄添昌更透露，近期将到金管会针对文创放款简报，内容包括银行如何协助文创产业，相关贷款如何运作等。

*经济日报：

--国泰人寿持续加码不动产，董事会昨日除通过投资台湾不动产案外，亦将首度进军中国大陆投资用不动产，地点锁定上海，同时将向金管会申报新增伦敦标的。

--两岸服贸协议卡关，使得陆资来台投资转为观望。经济部投审会最新数据显示，今年1-6月共核准66件陆资来台投资案，略减7.04%，但投资额仅1.58亿美元(约47.47亿台币)，大幅衰退26.64%。

--金管会已发函银行公会，要求所有金融机构全面检讨各项费用的收取，是否符合比例原则及收费是否公平合理，金管会也将列入金检重点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。