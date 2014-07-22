全球金属：铝价正价差降至18个月最低，交易所库存减少

LME库存今年已减少10%，截至周一降至494万吨，为近两年来最低水平，但仍接近记录高位，且以历史角度来看仍非常高。

部分实货交易商表示，这是显示炼铝厂因LME价格疲软而减产已开始影响新产量的供应，而终端用户仅视需求多少才购买多少的最新迹象。

但另一些分析师称，那些大量库存继续令供需面实质状况失真。

“其实供应并没有价差显示得那么紧俏。”南非标准银行分析师Leon Westgate称。

交易商称，有些人提货出仓后又把其中大部分移至仓储成本较低的非LME仓储网络场所，用于新的融资交易。

**再度波动**

远期曲线持稳了大概九个月后，突然又开始大幅波动，也值得注意。去年7月到今年4月间，现货较三个月期铝正价差相当稳定地维持在40-50美元间。

分析师和交易商预期短期内将继续震荡。

无法立即了解波动性再现的原因，不过此前LME经历了交易所137年历史以及大宗商品交易史上最关键的期间之一。

去年7月LME宣布对仓储网络进行最大规模的整顿，以平息消费者对LME政策导致排队提货时间过久的不满。