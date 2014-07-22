全球金属：铝价正价差降至18个月最低，交易所库存减少

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
LME库存今年已减少10%，截至周一降至494万吨，为近两年来最低水平，但仍接近记录高位，且以历史角度来看仍非常高。
部分实货交易商表示，这是显示炼铝厂因LME价格疲软而减产已开始影响新产量的供应，而终端用户仅视需求多少才购买多少的最新迹象。
但另一些分析师称，那些大量库存继续令供需面实质状况失真。
“其实供应并没有价差显示得那么紧俏。”南非标准银行分析师Leon Westgate称。
交易商称，有些人提货出仓后又把其中大部分移至仓储成本较低的非LME仓储网络场所，用于新的融资交易。
**再度波动**
远期曲线持稳了大概九个月后，突然又开始大幅波动，也值得注意。去年7月到今年4月间，现货较三个月期铝正价差相当稳定地维持在40-50美元间。
分析师和交易商预期短期内将继续震荡。
无法立即了解波动性再现的原因，不过此前LME经历了交易所137年历史以及大宗商品交易史上最关键的期间之一。
去年7月LME宣布对仓储网络进行最大规模的整顿，以平息消费者对LME政策导致排队提货时间过久的不满。
另外由于监管把关加上利润率下降，包括摩根士丹利、摩根大通等华尔街银行业者也陆续退出大宗商品交易。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 张荻/张涛)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。