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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 08:51 BJT

《全球汇市》主要货币持稳，避险情绪略降温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3525 1.3523 +0.01 -1.60 1.3745

美元/日圆 101.47 101.39 +0.08 -3.64 105.30

欧元/日圆 137.25 137.11 +0.10 -5.17 144.73

美元/瑞郎 0.8980 0.8979 +0.01 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.7077 1.7074 +0.02 +3.15 1.6556

美元/加元 1.0743 1.0734 +0.08 +1.16 1.0620

澳元/美元 0.9366 0.9372 -0.06 +5.08 0.8913

新西兰元/美元 0.8675 0.8685 -0.12 +5.72 0.8206

澳元/日圆 95.060 95.020 +0.04 +1.29 93.850

新西兰元/日圆 88.050 88.060 -0.01 +1.90 86.410

英镑/日圆 173.30 173.11 +0.11 -0.59 174.33

澳元/新西兰元 1.0791 1.0781 +0.09 -0.53 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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