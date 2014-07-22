国际油市：美国原油期货持稳在104美元上方，上周美国库存料大降

分析师预估均值显示，最近一周美国原油库存料减少280万桶。

利比亚国家石油公司(NOC)发言人称，公司已达成结束东部Brega石油港口抗议活动的协议，该港口有望在周二重启。

中国今年上半年从伊朗进口的原油增加了近50%，不过6月进口较5月减少了近三分之一，跌至四个月最低位。

据知情消息人士周一称，韩国炼油厂计划8月减产，因利润率持续疲弱，且部分装置将因维护暂停使用。

美国方面，炼厂热烈竞购实货市场的原油，为路易斯安那低硫轻质原油和Mars原油等沿岸区原油付出的溢价创下数月高点。

以色列进攻加沙地带导致平民伤亡人数不断上升，美国周一直接出面努力寻求停火。目前为止巴勒斯坦人的死亡人数已超过500人。

乌克兰方面，在顿涅斯克由叛乱势力控制的核心地区火车站附近周一爆发冲突，分裂分子称，政府军试图夺回乌东部的一个关键城市。(完)

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