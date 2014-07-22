港报财经评论：江南有佳绩，确实买得过--经济日报7月22日

江南有佳绩，确实买得过/林瑞芬

大市乏善可陈，昨微跌67点至23,387；成交额只有429亿港元。个股，建议候低收集江南集团 。江南在2012年上市，虽是民企，上市时间又不长，但公司成立于1997年，于2004年更获认定为国家火炬计划重点高新技术企业，“五彩”牌电缆荣获中国名牌产品称号；具有国家电网认可资格的特高压电缆销售商之一，市场认受度足，不要看轻认可资格，据讲要达合资格条件至少五年。看好该股至少有四个原因：

一来，国策推动。城镇化、工业化需求在，治霾输电通道：特高压建设、农网升级改造以及智慧电网建设等带来电网投资的大幅增加；城市轨道交通、高速铁路建设、电动汽车新能源等战略新兴产业领域亦带来电线电缆的强劲需求。最近国家能源局于5月已下发《关于加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设的通知》，明确表示，为解决京津冀、长三角、珠三角等地区用能问题，将推动重点地区12条能源输电通道建设。

其中包括9条特高压项目（含国家电网公司4条特高压交流工程和4条特高压直流工程，以及南方电网公司1条特高压直流工程）。二来，盈利增长具双引擎推动。江南产品主要分为电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线和橡胶电缆四类。电力电缆及橡胶电缆将是未来盈利增长持续的推手。电力电缆将受益于高压及超高压电缆需求大增。高压/超高压电缆的售价和毛利率都比普通电缆高很多。

三来，料裸电线的盈利趋势更为稳定，因去年初集团开始投产铝合金专案，拓上游一来有利控制成本，二来稳定供应。铝合金材料项目是采购铝锭，熔化后添加适当的合金元素，拉制成铝合金杆线，年产量10万吨。其中3万吨用于江南自己生产铝合金倍容量导线；剩下的7万吨铝合金杆线外销或用于其他铝合金电缆产品。四来，近年国策锐意向海外推广高铁项目，而新兴市场如南非，对基建的需求待兴，有潜力带动中国内地电缆的出口业。目前海外业务，占江南收入的不足10%，海外销售毛利较中国内地销售一般高出约2%，若成功开拓，又是里程碑。(B05)

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