台湾气象：气象局发布中台麦德姆发布海/陆台风警报，各地防豪雨

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾中央气象局周二凌晨发布编号第10号的中度台风--麦德姆(MATMO)的海上及路陆上台风警报。
根据本地时间8:30最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬20.2度、东经124.0度，约是花莲的南南东方约490公里的海面上，预期其将以以每小时22公里速度，向北北西进行。目前近中心的最大风速相当为13级风。
中央气象局并指出，麦德姆过去三小时强度略为增强、且暴风半径亦有扩大的现象，目前中心在花莲南南东方海面，向北北西移动，暴风圈逐渐接近台湾东部近海，对全台各地将构成威胁。
气象局同步发布了豪雨特报以及超大豪雨特报。至于台湾本地周三是否停班、课，则由各地方政府在今日晚间自行决定公布。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。