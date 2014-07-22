台湾气象：气象局发布中台麦德姆发布海/陆台风警报，各地防豪雨

路透台北7月22日 - 台湾中央气象局周二凌晨发布编号第10号的中度台风--麦德姆(MATMO)的海上及路陆上台风警报。

根据本地时间8:30最新的警报单，麦德姆目前中心位置在北纬20.2度、东经124.0度，约是花莲的南南东方约490公里的海面上，预期其将以以每小时22公里速度，向北北西进行。目前近中心的最大风速相当为13级风。

中央气象局并指出，麦德姆过去三小时强度略为增强、且暴风半径亦有扩大的现象，目前中心在花莲南南东方海面，向北北西移动，暴风圈逐渐接近台湾东部近海，对全台各地将构成威胁。