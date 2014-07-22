港报财经评论：烂债买家押注南欧--信报7月22日

烂债买家押注南欧/习广思

资金涌港到底所为何事？揣测云云，专家告诫不要以为资金流入一定是为股市。这轮资金流入香港的时间颇为滞后，环球资金早在第二季开始流入新兴及亚洲市场，多个新兴国家的股市从低位反弹，唯独中港股市落后。此外，资金以债市为目标，低息资金追逐高息资产的趋势未变，并且明显由欧美转到新兴及落后的亚洲地区。据资料统计，今年上半年新兴市场的主权债券发行额达694.7亿美元，较2013年同期上升54%。不看好的投资者警告低评级和高风险政府大规模发债，风险重重，但在债券买家眼中，高息回报是套利目标，长期低息环境正驱使资金冒险。

公司债券市场亦有类似情况，内房市场被指泡沫将爆破，但早前讨论过，内房债券较股票值博。买家持续有需求，远洋地产 及阳光100 正筹备发美元债，市场对阳光100的反应值得留意。市场对该公司上市反应冷淡，股价仍在潜水，发债反应将显示投资者对内房信贷的信心。美股在高位整固，近期的并购热潮构成支持。

GMO始创人Jeremy Grantham讲市没有太多人在意，但他近期分析美股并购颇有见地。他指出，本轮并购潮当中，债务成本非常低（即低息），而企业利率水平高；加上经济复苏仍在初步阶段，这些都是推动并购的原因。另一个理由是，不少投资者的信心到近期才恢复，惟目前投资机会或（债券）收益率都不太吸引；反之，并购的回报率更有吸引力。低息环境将迫使企业寻找新的增长模式。

如果并购热潮是时势迫出来的，那近期港股市况又何尝不是？卖盘消息源源不绝，劣质半新股续有潜力壳股炒作，科浪 、英发 的升势正不断提醒各位，炒作难估顶。英发于5月底停牌前收报0.34港元，目前已炒高至3.3港元，随时炼成十倍股。昨天新闻专题讲新股，上市后多货不对办，在大市无方向、资金乱炒作的市况下，理性的人太少，投机的钱太多。Magnum 上市时讲到“夜蒲”商机多多，如今已沦为一只潜力壳股，昨天股价升24.2%。香港教育国际 ，从补习社染指财务，昨天股价升9.4%。(B01)

__________________________________________________________________________

欧罗力守1.35有力抽升/苏子

上周三欧罗兑美元连续第二天以大阴烛低收，并且更明显跌破了20天保历加通道的1.3557美元底部支持收市。技术走势明显转劣下，理论上汇价应不难在翌日再出现第三支大阴烛并顺利跌破1.35美元心理关口才对。惟翌日欧罗兑美元虽然可以继续保持弱势并在上述通道底部以下波动，却始终未出现更凌厉的单边跌市。

由于欧罗兑美元在上述通道以下波动及收市后，竟缺动力以单边市形式破关而下，而且波幅更再收窄，这种走势极不正常，反映市场无意在波幅不断收窄的市况里追沽欧罗的策略。因此，即使欧罗兑美元在上周五跌破1.35美元心理关口，但在触发止蚀沽盘后便迅即止跌回升，1.35美元心理关口失而复得，最后更在日线图上呈现长尾十字星待变形态及回升至上述通道底部支持附近收市，这其实有利汇价在目前市场普遍情绪较为偏淡下，会出奇不意地掉头大幅回升！

昨晚美国入市前夕，欧罗兑美元仍在上日收市价附近争持。但由于汇价仍保持在10天平均线阻力以下波动，市场的看淡情绪只会有增无减。目前市场正关注欧罗兑美元稍后会否下破上半年的1.3475美元低位，成功创今年新低；但在美国10年期债息近日再呈弱势，并已跌破2.5厘关口，对美元构成较大沽压的大前提下，相信欧罗兑美元不易创今年新低，反而小心汇价或在上半年的1.3475美元低位及上周五的1.3489美元低位形成利好后市的双底形态，稍后一旦回升至10天平均线阻力以上收市后，将有力突破自5月8日的1.3993美元高位向下延伸的下降阻力线阻力，令后市出现大幅回升的可能性大增。(B14)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞