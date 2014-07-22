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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 09:06 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.6200%，上日加权利率3.8472%

路透上海7月22日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.6200%，上日该期限加权平均利率为3.8472%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.6200% 4.0000% 3.8472%

周一银行间市场质押式回购总成交金额7,989.51亿元，较上日的7,837.01亿元略增；其中，隔夜品种成交5,081.96亿元，上日为5,146.35亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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