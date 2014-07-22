中国货币市场：七天回购开盘报3.6200%，上日加权利率3.8472%

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透上海7月22日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.6200%，上日该期限加权平均利率为3.8472%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.6200% 4.0000% 3.8472%
周一银行间市场质押式回购总成交金额7,989.51亿元，较上日的7,837.01亿元略增；其中，隔夜品种成交5,081.96亿元，上日为5,146.35亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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