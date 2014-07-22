港报社评：假如任志刚是下届特首--信报7月22日

现已是政协常委的前政务司司长唐英年，日前出席金管局前总裁任志刚的新书签名会时，被问到会否卷土重来再次参选特首，他的答案是「无兴趣」，不过令人产生浓厚兴趣的是其后续言论，唐唐反过来鼓励任总参选，这两位好兄弟互笠高帽，很有一点识英雄重英雄之慨。

任志刚真的有可能参与2017年特首选举吗?尽管外界对于唐英年的所谓「希望任总出山」，一般视作戏言居多，实在没有必要太认真，不过，想像假如这是真的，假设未来出现一位「任志刚特首」，他的际遇会比历届行政长官更美好还是更糟糕呢?要回答这一个假设性问题，必须先解决一个更加重要的迫切性问题：2017年特首选举到底是一人一票普选，抑或原地踏步，一切依循旧有的「梁振英模式」?

际此政改争拗僵持不下，全国人大委员长张德江连日在深圳密集式接见多个建制派政党。据与会者透露，中央对行政长官人选的底线要求不变，特首必须爱国爱港，不过张德江认为，并非所有泛民立法会议员都不爱国爱港。

年轻一辈的香港人愈来愈关心社会本来是好事，不过其关心的态度却是愈来愈激进，没耐性于过程，讲求一步到位，其中一个原因是出生于八九十年代的他们普遍看不到希望，升职加薪前景不明，置业安居目标渺茫，如果连民主选举制度也无望改善，年轻人的怨气随时会化作具破坏力的戾气。2017年普选特首明明是一个进步开扬的新局面，实在不应该在重重设限之下沦为一场欢喜一场空。 (A02)

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